Roma: Coldiretti, da produttori Car Guidonia 12 quintali di ortofrutta a circolo S. Pietro

- Raccolti oltre dodici quintali di frutta e verdura dai produttori del Car di Guidonia, che sono stati donati al circolo San Pietro e distribuiti alle famiglie in difficoltà di Roma e Riano, oltre che nelle proprie mense e case famiglia. Un’iniziativa solidale lanciata da Coldiretti Roma, alla quale hanno risposto numerosi agricoltori, coordinati da Valentino Della Porta, anche lui associato Coldiretti. "Siamo orgogliosi del buon cuore dei nostri agricoltori – spiega il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti – che ancora una volta hanno testimoniato con questo gesto la loro disponibilità verso chi soffre, nonostante sia un periodo particolarmente difficile per tutti. A loro va il nostro ringraziamento". Una donazione che si inserisce in una serie di iniziative benefiche promosse dal Coldiretti Lazio e portate avanti con la disponibilità degli agricoltori e i volontari delle associazioni, in particolar modo della Croce rossa e della Protezione civile. Così come era già accaduto nelle scorse settimane a Civitavecchia, con la donazione di oltre 500 cassette di prodotti ortofrutticoli alle famiglie che ne avevano necessità, o con la "Spesa sospesa" ai mercati di Campagna Amica a Pomezia, Ostia Antica e al mercato presso la Fonte di Acqua Egeria. "Prima ancora al mercato di campagna amica via Tiburtina 695, dove sono stati raccolti altri prodotti donati dagli agricoltori ad oltre 1500 famiglie attraverso la Caritas, la Comunità di Sant’Egidio e il Circolo S. Pietro. Iniziative che si sono moltiplicate in tutto il Lazio durante il periodo di emergenza sanitaria e proseguiranno fino a quando non terminerà", conclude la nota di Coldiretti Roma.(Com)