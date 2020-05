Fase 2: l'arcivescovo Delpini oggi in visita al mercato agroalimentare di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l'arcivescovo monsignor Mario Enrico Delpini, insieme ad una delegazione della Diocesi di Milano, ha fatto visita al Mercato Agroalimentare Milano per incontrare e ringraziare tutte le persone che quotidianamente lavorano nel Mercato e che hanno garantito un servizio essenziale di approvvigionamento della Città e delle Province lombarde. Il Mercato Agroalimentare di Milano rappresenta per la Città, la Provincia milanese e la Regione Lombardia un servizio di pubblica utilità essenziale per garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, la sicurezza alimentare, la qualità e il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari freschi (ortofrutticoli, ittici, carni, caseari e floricoli). Dal 24 febbraio scorso, data del primo provvedimento sanitario il Mercato ha operato quotidianamente con 76 giorni di apertura su 90 e con una media giornaliera di presenze di circa 4.000 persone tra grossisti agroalimentari, acquirenti, operatori di mercato e trasportatori. Un totale di oltre 300.000 presenze in 13 settimane. Una città nella città che ha affrontato l'emergenza con volontà e tenacia. "È questa l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questo periodo sospeso hanno svolto la loro attività, per garantire continuità alla città e ai cittadini. – afferma Sua Eccellenza Arcivescovo Delpini durante l'incontro. Voi avete diritto alla fierezza per il lavoro che fate. La Chiesa vi accompagna con stima e benedizione". (segue) (Com)