Fase 2: l'arcivescovo Delpini oggi in visita al mercato agroalimentare di Milano (2)

- "Sono orgoglioso e onorato della visita del nostro Arcivescovo e dei rappresentanti della Diocesi - affermaCesare Ferrero, Presidente Sogemi. Un gesto di grande attenzione verso tutti gli Operatori del Mercato Agroalimentare, che in queste settimane di emergenza sanitaria hanno garantito una continuità operativa preziosa per l'approvvigionamento della Città. Un gesto di riconoscenza anche alle iniziative sociali sviluppate in Mercato con il Comune di Milano e con gli operatori grossisti e i produttori agricoli". La gente del Mercato si è distinta in queste settimane anche per il loro cuore e per la generosità nel partecipare al progetto Milano Aiuta del Comune di Milano. Alla visita di questa mattina erano presenti anche il Vicesindaco Anna Scavuzzo, il Direttore Generale Christian Malangone e l'Assessore ai servizi sociali Gabriele Rabaiotti per incontrare tutte le Onlus e i volontari che in queste settimane di emergenza hanno dedicato il loro tempo a confezionare e consegnare i kit alimentari a oltre 4900 famiglie bisognose, pari a oltre 16.000 persone (con una media di 5 tonnellate al giorno di prodotti freschi spediti dal Mercato Agroalimentare agli hub di smistamento). (Com)