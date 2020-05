Difesa: Iohannis, Romania parteciperà a missioni internazionali nel 2021 con 1.940 militari e civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 le forze armate romene parteciperanno con uno staff di 1.940 fra militari e civili a missioni internazionali, 436 in meno rispetto al 2020. Lo ha annunciato il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione rilasciata alla fine del Consiglio supremo di Difesa. Il presidente ha affermato che il ministero dell’Interno parteciperà con 841 rappresentanti alle missioni all'estero, 181 in meno rispetto al 2020. Iohannis ha aggiunto che durante l'incontro è stato approvato il Programma sulla trasformazione, lo sviluppo e la dotazione delle forze armate romene sino al 2026 e oltre. "Senza un forte esercito, uno Stato non ha credibilità internazionale e strategica. Le importanti risorse destinate alla dotazione dell'esercito romeno rendono possibile la realizzazione delle capacità di difesa nazionali all'interno del sistema di difesa collettiva della Nato e, allo stesso tempo, dei programmi pluriennali coerenti possono offrire all'industria romena la possibilità di rilanciare, soprattutto attraverso la cooperazione istituzionale con i nostri alleati", ha detto il presidente Iohannis. (Rob)