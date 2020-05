Lavoro: Bellanova, se migranti restano invisibili anche italiani più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norma sulle regolarizzazioni dei lavoratori stranieri, inserita nel decreto Rilancio, segna un cambio di passo importante anche per i lavoratori italiani. Lo ha ribadito il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova intervenendo davanti al Comitato Schengen. “Tengo a evidenziare il carattere innovativo di una norma che consente ai cittadini stranieri ma anche a quelli italiani, con il comma 1, di emergere dall’invisibilità e dall’informalità, per ritornare ad essere finalmente protagonisti di un nuovo percorso di vita lavorativa e sociale, liberi dal ricatto e dal giogo dello sfruttamento e del caporalato – ha affermato Bellanova -. Un cambio di passo importante, e non solo per i lavoratori irregolari stranieri. Non c’è chi non veda, infatti, il ruolo distorsivo che il lavoro nero produce anche nei confronti del lavoro regolare e nei confronti dei lavoratori italiani. Più lavoro nero significa infatti automaticamente meno economia pulita, meno sviluppo sano, meno lavoro regolare, più ricattabilità per tutti i lavoratori e le lavoratrici del nostro Paese". (segue) (Rin)