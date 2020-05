Auto: Francia, le reazioni del settore al piano annunciato da Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani degli annunci fatti dal presidente Emmanuel Macron sugli aiuti destinati all'industria automobilistica arrivano le prime reazioni dagli attori del comparto francese. "È un piano che prende in considerazione la gravità della situazione", ha detto Luc Chatel, presidente della Piattaforma francese dell'automobile (Pfa), che riunisce le aziende della filiera. "Ricordo che nel mese di aprile abbiamo avuto un calo del mercato di circa -90 per cento", ha detto Chatel ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl", ricordando che "la ripresa è molto debole dall'uscita dalla quarantena. Siamo tra il 25 e il 30 per cento della regolare attività", ha poi aggiunto il rappresentante della Pfa. Soddisfazione da parte di Claude Cham, presidente della Federazione delle industrie degli equipaggiamenti per veicoli (Fiev). Tuttavia, Cham ha dichiarato all'emittente televisiva "Bfm-tv" che il settore dell'usato è stato trascurato nonostante rappresenti cinque milioni di transazioni all'anno sulle sette totali. "La filiera chiede che la totalità del mercato sia coperta dagli aiuti e non solo quella del nuovo", ha poi aggiunto. "Siamo veramente contenti di avere uno Stato che ha realmente preso in considerazione il problema di tutto il settore", ha invece commentato ai microfoni della radio "Rfi", Francois Roudier, portavoce del Comitato dei costruttori francesi di automobili. Roudier sottolinea l'importanza di considerare il comparto come "strategico" per il paese. (Frp)