Ue: Agea (M5s) su Recovery fund, proposta commissione positiva, ora aspettiamo dettagli

- La proposta della Commissione europea per la ripresa economica post-pandemia parrebbe, nel complesso, positiva. Lo sostiene il sottosegretario per le Politiche Ue, Laura Agea (M5S). "Si parla di 750 miliardi, di cui 500 di sussidi e 250 di prestiti: direi che si può accogliere la proposta con moderato ottimismo. La presidente della commissione, Ursula Von der Leyen, probabilmente metterà l'accento su come andranno spesi questi soldi, si parlerà di green economy e di digitale, che sono i nostri temi. Bene, avanti così. In questo senso noi del MoVimento 5 Stelle siamo in vantaggio perché abbiamo già tanti progetti per la scuola, la mobilità e l'educazione digitale. Immaginiamo poi, per esempio, di poter utilizzare almeno parte di questi soldi per supportare la ripresa dell'economia tramite l'eco-bonus e tutte quelle misure di efficientamento energetico che sono già presenti nel Dl Rilancio. Certo, c'è ancora da vedere come andrà a finire la diatriba con i così detti 'paesi frugali', ma credo che si riuscirà a trovare un compromesso accettabile alla fine, noi giocheremo da protagonisti", continua la Agea. (segue) (Rin)