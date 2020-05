Ue: Agea (M5s) su Recovery fund, proposta commissione positiva, ora aspettiamo dettagli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, bisognerà attendere l’esito del negoziato in seno al Consiglio ed eventualmente monitorare le diverse situazioni che si andranno a sviluppare. Si tratta di una partita che, comunque, noi italiani giocheremo da protagonisti. Abbiamo un nostro piano di sviluppo mirato ed efficace per la ripresa, dal momento che abbiamo il polso della situazione perché conosciamo la nostra economia molto meglio di chiunque altro. Per anni l’Europa è stata sorda alle fragilità dei suoi cittadini, per anni non ha mai cambiato il suo modello e il suo approccio, definendolo immodificabile. Questa catastrofe ha colpito tutti allo stesso modo e ha rimesso in discussione idee e mantra completamente errati, dimostrando che un nuovo modello esiste, voglio non solo credere ma sperare che sia l’inizio di una vera autentica nuova Europa”, conclude la sottosegretaria pentastellata. (Rin)