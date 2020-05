India-Cina: disputa confini, Stati Uniti offrono mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha offerto mediazione all’India e alla Cina sulla questione delle frontiere, motivo di tensioni tra i due paesi asiatici nelle ultime settimane. “Abbiamo informato sia l’India sia la Cina che gli Stati Uniti sono pronti, disposti e in grado di mediare o arbitrare la loro disputa di confine ora accesa”, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. Lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona contesa del confine sino-indiano, insistono 23 “aree di disputa”. La scorsa settimana il quotidiano cinese “Global Times” e l’indiano “The Times of India” hanno riferito del rafforzamento dello schieramento di truppe nella Valle del Galwan. Ci sono state dichiarazioni da parte dei ministeri degli Esteri, attraverso i portavoce. Entrambe le parti hanno richiamato i protocolli esistenti per risolvere le controversie pacificamente attraverso il dialogo. Sempre secondo le indiscrezioni della stampa, al momento non sono stati registrati progressi. (Nys)