Speciale difesa: Polonia, vicepresidente Exatel annuncia lancio primo satellite fra tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato spaziale nel mondo si sta sviluppando in modo molto dinamico e le tecnologie stanno diventando più economiche e sempre più disponibili. Lo ha sottolineato il vicepresidente della società polacca Exatel, Rafal Magrys, osservando che per questa ragione la Polonia prevede di lanciare un satellite quanto prima. "Entro tre anni vogliamo lanciare un satellite creato da noi con la partecipazione di aziende polacche" ha dichiarato il vicepresidente di Exatel sottolineando che accanto all'obiettivo commerciale, il progetto riguarda anche l'espansione del settore spaziale polacco. "C'è una rivoluzione che può essere paragonata all'uso diffuso dei personal computer. Nel frattempo, la Polonia - a differenza della maggior parte dei paesi ad essa comparabili - non ha un suo satellite. E questo nonostante il fatto che abbiamo diverse dozzine di entità che operano su questo mercato. La questione è che spesso le aziende polacche operano come subappaltatori di aziende internazionali" ha affermato Magrys. Exatel, che fornisce servizi di comunicazione satellitare da quasi un anno e mezzo anche per il ministero degli Affari Esteri, ha già acquisito una rilevante esperienza in questo campo. "Vogliamo iniziare con piccoli satelliti che possono essere facilmente prodotti anche utilizzando la tecnologia di stampa 3D. L'esperienza e i profitti di questo progetto verranno utilizzati per implementare ulteriori dispositivi più grandi", ha affermato il vicepresidente della società polacca. (Vap)