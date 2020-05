Energia: Romania, colloqui per uscire dall’accordo con cinese Cgn su reattori centrale di Cernavoda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Romania e Stati Uniti, Klaus Iohannis e Donald Trump, hanno firmato una dichiarazione congiunta a Washington il 20 agosto del 2019 che ha definito l'agenda per le relazioni bilaterali e ha fornito alcuni indizi sulle principali preoccupazioni dei due paesi. La dichiarazione congiunta proietta chiaramente gli interessi strategici statunitensi nelle relazioni romene con Cina e Russia rispettivamente nel campo della cibernetica e dell'energia. Uno dei punti della dichiarazione si riferisce direttamente alla produzione di energia nucleare: "Incoraggiamo fortemente la stretta collaborazione delle nostre industrie a sostegno degli obiettivi della Romania nel campo dell'energia nucleare civile", si legge nella nota. L'interesse degli Stati Uniti per lo sviluppo del settore dell'energia nucleare in Romania è relativamente recente e, secondo le fonti di "G4Media.ro", è legato alla ristrutturazione del reattore 1 di Cernavoda, nonché a un possibile coinvolgimento cinese nella costruzione di due nuovi reattori. Il ministro dell'Economia romeno, Virgil Popescu, ha dichiarato il 4 maggio di sostenere fortemente la costruzione dei reattori 3 e 4 di Cernavoda, ma vuole che vengano realizzati in collaborazione con dei partner dell'Unione europea e della Nato. (Rob)