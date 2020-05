Camera: venerdì audizione Brusaferro, Legnini e associazioni di categoria su decreto Rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 29 maggio, la commissione Bilancio della Camera, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2500 governo, di conversione del decreto 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, svolge le seguenti audizioni: ore 9 presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro; ore 9.45 Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) e di Confprofessioni; ore 10.45 Assoeventi; ore 11.15 Federauto e Confarca; ore 11.45 Ance e Confedilizia; ore 12.30 Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti e Copagri; ore 13.30 Consiglio nazionale della scuola cattolica; ore 15.30 Federdistribuzione; ore 16 commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)