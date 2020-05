Germania: Corte costituzionale respinge ricorso su ristrutturazione del debito greco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale federale (Bverfg) ha respinto per assenza di giurisdizione il ricorso contro il piano di ristrutturazione del debito attuato dalla Grecia nel 2012. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il verdetto del Bverfg chiude una causa intentata da ricorrenti tedeschi a seguito della decisione del governo greco di ristrutturare il proprio debito sostituendo i titoli di Stato già sottoscritti con nuove obbligazioni dal valore inferiore del 53,5 per cento. Con la sentenza odierna, il Bverfg ha stabilito di non essere competente a ricevere il ricorso su una precedente decisione della Corte di giustizia federale (Bgh) sulla vicenda. Tale tribunale, sommo grado della giustizia civile tedesca, aveva dato torto ai ricorrenti, perché alla ristrutturazione del debito greco si applica la norma di diritto internazionale secondo cui uno Stato non è generalmente soggetto ad alcuna giurisdizione straniera. Il Bverfg ha quindi confermato il verdetto del Bgh, perché, quale atto sovrano della Grecia, la ristrutturazione del debito non è soggetta alla giurisdizione tedesca. (Geb)