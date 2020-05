Fase 2: sindaci città metropolitane scrivono a Conte, serve un passo nuovo e più collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera poi prosegue: "Con determinazione ci siamo assunti la responsabilità di prevenire e gestire le tensioni sociali, distribuendo buoni spesa e kit alimentari in tempi rapidi e a tutti coloro che ne avevano urgente bisogno. Con fatica quotidiana continuiamo a far fronte comune con le altre istituzioni per evitare che il fortissimo disagio economico e sociale possa trasformarsi in rabbia. Non intendiamo cambiare ora: siamo sindaci e il senso di responsabilità è connaturato al nostro ruolo. Oggi, però - sottolineano i sindaci - in vista di una ripartenza che appare complessa e piena di incognite, noi rivendichiamo il ruolo politico che il mandato diretto dei cittadini ci assegna. Vogliamo essere protagonisti di questa delicata fase del Paese per evitare che già alle battute iniziali possa risultare compromessa". "Ti chiediamo - prosegue la lettera - di avviare con noi un confronto, leale e serrato, sugli aspetti fondamentali della ripartenza: risorse certe e sufficienti per consentire ai Comuni di assicurare continuità nei servizi alle comunità, perché le somme già stanziate non ci permetteranno di chiudere i bilanci a luglio; misure eccezionali di revisione e flessibilizzazione dei vincoli finanziari per i Comuni; semplificazioni per eseguire opere celermente e ridisegnare gli spazi urbani in vista della fase di convivenza con il virus. L’Italia ha bisogno di uno sforzo progettuale, di tutti, per rialzarsi e costruire il suo futuro. Senza gli occhi lungimiranti e la caparbia determinazione dei sindaci si rischia di ripartire con il piede sbagliato", conclude la lettera. Il testo è firmato da Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente Anci; Virginia Raggi, sindaca di Roma Capitale; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Luigi de Magistris, sindaco di Napoli; Chiara Appendino, sindaca di Torino; Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; Marco Bucci, sindaco di Genova; Virginio Merola, sindaco di Bologna; Dario Nardella, sindaco di Firenze e Coordinatore sindaci metropolitani. Salvatore Pogliese, sindaco di Catania; Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia; Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria; Paolo Truzzu; sindaco di Cagliari. (Com)