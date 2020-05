Istat: Capone (Ugl), calo fatturato servizi allarmante, sbloccare subito investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati forniti dall'Istat delineano un quadro "drammatico" per il nostro Paese. Lo denuncia in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl. "Il fatturato delle imprese dei servizi, infatti, fa registrare un calo congiunturale senza precedenti, pari al -6,2 per cento nel primo trimestre, fino ad arrivare ad un -7,2 per cento tendenziale. Preoccupa, in particolare, il comparto dei servizi di alloggio e ristorazione, duramente colpito dalle misure restrittive tanto da far registrare una diminuzione del fatturato pari al -24,8 per cento. Dinanzi a tale fotografia impietosa - spiega - non è possibile rimanere inerti o limitarsi ad intervenire tardivamente peraltro con misure tampone". (segue) (Com)