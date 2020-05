Istat: Capone (Ugl), calo fatturato servizi allarmante, sbloccare subito investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Commissione europea riunita oggi ci aspettiamo - prosegue Capone - un piano 'Marshall' a lungo termine che sblocchi investimenti poderosi in grado di rilanciare l'economia e l'occupazione. Basta rinvii e sterili discussioni, occorrono subito risorse a fondo perduto da destinare alle imprese. No a prestiti e condizionalità basate sulla ristrutturazione del debito. Deve essere chiaro che una riproposizione edulcorata del Mes è irricevibile e va prontamente rispedita al mittente. Il governo italiano - esorta il leader sindacale - si opponga ad ogni misura recessiva fondata sulla logica dell'austerity e difenda con determinazione gli interessi nazionali a tutela delle imprese e dei lavoratori." (Com)