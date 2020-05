Coronavirus: Fd'I Lazio, consiglio approva nostra mozione a favore del personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna del consiglio regionale del Lazio, ha approvato una mozione di Fd'I che prevede impegni a favore del personale sanitario. "Ben venga la 'Giornata di festa dei camici bianchi', ma come Fratelli d'Italia siamo convinti che oltre agli applausi i nostri medici hanno bisogno di azioni concrete. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi che il Consiglio regionale ha approvato, proprio nella mozione che riconosce il valore dei nostri medici, alcune nostre importanti proposte. Prime fra tutte la gratuità dei test sierologici per alcune fasce di reddito inserendoli nei livelli essenziali di assistenza". È quanto si legge in una nota del gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "La Giunta regionale, inoltre, si impegna a incrementare il personale sanitario sbloccando il turnover con particolare attenzione riguardo il personale specialistico, consentendo eventuali spostamenti volontari in diverse fasce orarie rispetto alla propria attività. Nel testo recepito dall'aula - spiega la nota - ci sono anche il sostegno del personale del comparto sanità privata nella istanza di rinnovo del contratto, la rimodulazione delle agende vaccinali per evitare assembramenti presso le sale di attesa e la rimodulazione delle agende per ciascuna disciplina affinchè sia effettuata la sanificazione ambientale e del materiale anche non monouso come, per esempio, lettini e apparecchiature. È previsto infine il limite di un solo accompagnatore in caso di minori, disabili e mediatori culturali e la riorganizzazione degli ambulatori per l’attività ordinaria di analisi, esami, visite e operazioni incrementando il personale sanitario affinché - conclude il gruppo di Fd'I - non si vada a discapito dei pazienti non Covid che hanno il diritto di essere tutelati".(Com)