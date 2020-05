Fase 2: Fassina (Leu), ascoltare tassisti di Milano e sostenere ipotesi voucher per fasce deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grido di dolore dei tassisti di Milano va ascoltato non soltanto dal Sindaco Sala, ma da tutti i sindaci, a cominciare dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi e dai sindaci delle città turistiche. Il crollo delle attività denunciato dalla manifestazione di Milano riguarda tutta Italia". Lo afferma in una nota il deputato di LeU Stefano Fassina rilevando che "a livello comunale, le amministrazioni dovrebbero promuovere e sostenere l'utilizzo dei voucher, in particolare per le fasce di cittadini più esposti al rischio di Covid19. Sarebbe una soluzione utile per tutti in quanto consentirebbe di ridurre le presenze sul trasporto pubblico di linea". "Inoltre - conclude Fassina - in Parlamento, dobbiamo emendare il Decreto Rilancio per introdurre sgravi fiscali per i tassisti i cui costi fissi sono insostenibili con il numero di corse che possono fare nello scenario di fronte a noi". (Com)