Russia: coronavirus, nuovo volo di rimpatrio cittadini italiani il 12 giugno

- Alla luce della persistente sospensione dei collegamenti aerei regolari tra la Federazione Russa e l'Italia, la missione diplomatica italiana in raccordo con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ha organizzato un nuovo volo speciale di rimpatrio per i cittadini italiani. Il volo speciale, che sarà operato dalla compagnia Neos il 12 giugno, effettuerà la tratta Mosca-Roma-Milano. Al fine di garantire il volo di rientro ai connazionali che si trovano in comprovate situazioni di urgenza, disagio o emergenza familiare, l'ambasciata e i consolati generali procederanno alla pre-registrazione ed alla verifica delle circostanze descritte. (Rum)