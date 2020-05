Speciale difesa: Africom su Libia, la Russia invia aerei da guerra a supporto dei mercenari Wagner"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca ha recentemente dispiegato aerei da combattimento in Libia con l'obiettivo di sostenere i mercenari russi già attivi sul territorio. E' quanto riferisce il Comando Usa per l'Africa (Africom), precisando che i velivoli da guerra avrebbero la funzione di dare supporto aereo al Wagner Group, unità di mercenari russi che sostengono l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) fedele al generale Khalifa Haftar negli scontri contro le forze del Governo di accordo nazionale (Gna), l'esecutivo riconosciuto a livello internazionale e guidato dal premier tripolino Fayez al Sarraj. I velivoli sarebbero giunti in Libia da una base aerea in Russia, dopo aver transitato in Siria dove sarebbero stati ridipinti per mascherarne l'origine russa. "La Russia - afferma il generale Stephen Townsend, comandante di Africom - sta chiaramente cercando di ribaltare la situazione a suo favore in Libia, proprio come già visto in Siria". "Per troppo tempo - prosegue - la Russia ha negato la piena portata del suo coinvolgimento nel conflitto libico in corso. Ma ora non si può più negarlo". In riferimento alla posizione di Bengasi sulla questione degli aerei di Mosca, Townsend evidenzia che Haftar ha palesato chiaramente la sua intenzione di "scatenare una nuova campagna aerea". E aggiunge: "Saranno piloti mercenari russi su aerei forniti dalla Russia a bombardare i libici". (Res)