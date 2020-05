Speciale difesa: portavoce Esercito Cina, aumento moderato della spesa militare è "corretto e necessario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento moderato e costante delle spese di Difesa nazionale della Cina è corretto e necessario. Lo ha dichiarato Wu Qian, portavoce dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) alla terza sessione della 13ma Assemblea Nazionale del Popolo cinese (Npc) a Pechino. Per il 2020, la Cina ha fissato il suo obiettivo di crescita del bilancio per la Difesa al 6,6 per cento rispetto ad una crescita del 7,5 per cento nel 2019. "La Cina ha in mente lo sviluppo economico e militare e la Difesa nazionale dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo economico", ha affermato Wu. L'allocazione delle spese per la difesa sono adeguatamente basate sulla situazione di sviluppo economico della Cina e sui requisiti militari nazionali, ha aggiunto. "La Cina ha affrontato nuovi rischi e sfide nella sua difesa nazionale negli ultimi tempi. A giudicare dalle prospettive globali, l'egemonia e la politica di potere crescono di volta in volta poiché alcuni paesi praticano l'unilateralismo; i rischi geopolitici stanno aumentando e il sistema di sicurezza e l'ordine internazionali vengono messi alla prova. Si può dire che questo non è un mondo pacifico", ha osservato Wu. Dal punto di vista interno, il portavoce ha spiegato che ci sono stati rischi per la sicurezza, con le autorità del Partito democratico progressista (Dpp) al potere a Taiwan che "si affida a forze straniere e prosegue la sua battaglia verso la secessione". (Cip)