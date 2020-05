Speciale difesa: tra Nepal e India è “guerra cartografica”, Katmandu è sempre più dipendente da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il Nepal e l’India è in corso una “guerra cartografica”. Al centro del contendere ci sono i territori di Limpiyadhura, Lipulek e Kalapani. La disputa ha origini lontane, ma si è riaccesa recentemente e insieme si è riaperta la questione dell’influenza sul paese himalayano, anch’essa contesa tra le due potenze vicine, quella indiana e quella cinese. I recenti sviluppi hanno avuto inizio sei mesi fa quando l’India, in seguito al riassetto del Jammu e Kashmir, ha pubblicato la sua nuova carta politica includendovi anche il territorio di Kalapani. Il Nepal ha protestato, ma solo adesso ha deciso di rispondere aggiornando la propria carta per comprendervi l’area controversa, di 335 chilometri quadrati. La causa scatenante, secondo Kathmandu, è stata l’inaugurazione da parte indiana di una strada che attraversa il passo di Lipuleck. La via della discordia, costruita dall’Organizzazione delle strade di confine (Bro) che fa capo al ministero della Difesa dell’India, è stata inaugurata dal ministro Rajnath Singh l’8 maggio. (Inn)