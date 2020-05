Speciale difesa: Varvelli (Ecfr) su Libia, l’obiettivo di Mosca è non far cadere Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo della Federazione Russa in Libia è al momento quello di non far cadere il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e leader della Cirenaica. Lo afferma ad “Agenzia Nova” Arturo Varvelli, direttore dell’ufficio di Roma dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr) ed esperto di Libia. Il portavoce dell'operazione militare "Vulcano di Rabbia" delle forze del Governo libico di accordo nazionale (Gna), Mohamed Qanunu, ha denunciato "l'arrivo di 15 cargo militari all'aeroporto di Bani Walid con a bordo mercenari della compagnia Wagner". Roccaforte della tribù dei Warfalla, la città di Bani Walid si trova a circa 150 chilometri a sud-est di Tripoli e circa 125 chilometri a sud-ovest di Misurata ed è sotto il controllo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Secondo diversi osservatori, si tratta di una mossa difensiva dopo la perdita da parte dell'Lna della base area di Al Watiya, a sud-ovest della capitale. “Questo ridispiegamento è ancora poco chiaro. Molto è legato a ciò che vorrà fare la Russia. Tutto sommato sappiamo bene che questi (mercenari) non possono essere addebitatati in maniera organica alla difesa russa, ma se domani mattina Mosca decidesse di ritirarli questo input verrebbe rispettato. Il primo punto è guardare a cosa vuol fare la Russia”, afferma Varvelli. (Asc)