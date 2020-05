Portogallo-Regno unito: colloqui bilaterali per possibile corridoio turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Portogallo e Regno Unito avrebbero avviato delle trattative riservate per assicurare un corridoio aereo reciproco tra i due Paesi che scongiuri i 14 giorni di quarantena obbligatoria imposta dal primo ministro britannico, Boris Johnson, per limitare i contagi legati al coronavirus. L'indiscrezione è riportata dal quotidiano portoghese "O Jornal Economico" ricordando che degli oltre 16 milioni di turisti internazionali giunti nel paese lusitano lo scorso anno, ben il 20 per cento proveniva dal Regno Unito. Il governo portoghese spera che il basso numero di contagi registrati nel paese possa invogliare i viaggiatori sia dal Regno Unito che dalla Spagna. (Spm)