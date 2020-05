Ue: Commissione, 750 miliardi di euro saranno raccolti su mercati finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea propone oggi un nuovo strumento di ripresa da 750 miliardi di euro, intitolato Next Generation Eu, integrato in un bilancio a lungo termine dell'Unione europea (Qfp) "potente e moderno". E' quanto si legge nella comunicazione della Commissione europea in cui si presenta il Recovery Fund. La Commissione sottolinea che i fondi saranno raccolti elevando temporaneamente il massimale delle risorse proprie al 2 per cento del reddito nazionale lordo dell'Ue e questo consentirà alla Commissione di utilizzare il suo rating creditizio molto forte per prendere in prestito 750 miliardi di euro sui mercati finanziari. I fondi raccolti dovranno essere rimborsati attraverso i futuri bilanci dell'Ue, non prima del 2028 e non dopo il 2058. Per contribuire a farlo in modo equo e condiviso, la Commissione proporrà una serie di nuove risorse proprie che potrebbero includerne una basata sul sistema di scambio di quote di emissione, un meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio e una risorsa propria basata sul funzionamento di grandi società. Potrebbe essere inclusa anche una nuova tassa digitale, sulla base del lavoro svolto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). (Beb)