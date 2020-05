Germania: reati con movente politico aumentati del 14 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, i reati con movente politico commessi in Germania sono aumentati del 14 per cento su base annua, a 41.177 casi. È quanto si apprende dai dati preliminari diffusi oggi dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tali cifre precedono la pubblicazione del rapporto sulla criminalità in Germania nel 2019, che verrà illustrato nel pomeriggio di oggi dal ministro dell'Interno, Horst Seehofer, e dal direttore del Bka, Holger Muench. Dalle statistiche emerge che, mentre aumentano i reati con movente politico, diminuiscono quelli con motivazione religiosa, in calo nello scorso anno di oltre il 27 per cento a 425 casi. All'origine di tale flessione potrebbe esservi la delusione diffusa negli ambienti dell'Islam radicale dopo le sconfitte dello Stato islamico in Siria. Inoltre, negli ultimi anni la Germania ha dichiarato illegali diverse organizzazioni dell'estremismo islamico. Per quanto riguarda l'antisemitismo, i reati con tale movente sono aumentati del 13 per cento a 2.032 casi nel 2019. Per il 93 per cento degli episodi, la motivazione è stata accertata nell'estremismo di destra. I reati di islamofobia sono stati 950, in aumento del 4,4 per cento tra il 2018 e il 2019. (Geb)