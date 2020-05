Brasile: presidente tribunale elettorale, urne posticipate solo in caso di rischi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del Supremo tribunale elettorale (Tse) Luis Roberto Barroso, ha dichiarato che le elezioni municipali del 2020 si terranno come in agenda il prossimo ottobre, "a meno che le agenzie sanitarie non raccomandino un rinvio". Qualora il rinvio fosse inevitabile, il giudice ritiene che sia possibile posticipare le elezioni al 6 novembre e al 15 novembre (rispettivamente primo e secondo turno), come suggerito già da diversi partiti in parlamento. "Considereremmo un rinvio solo se svolgere le elezioni mette a repentaglio la salute della popolazione e se non troviamo un'alternativa per aggirare questo problema", ha annunciato il giudice entrato in carica lunedì, 25 maggio. Barroso ha sottolineato che è contrario a qualsiasi proposta che implichi l'estensione dei mandati attuali. (segue) (Brb)