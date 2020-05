Brasile: presidente tribunale elettorale, urne posticipate solo in caso di rischi sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati brasiliana, Rodrigo Maia, aveva in precedenza dichiarato che il parlamento avrebbe avviato a breve un dibattito per valutare la possibilità di un rinvio delle elezioni municipali in agenda il prossimo ottobre, senza tuttavia prorogare il mandato in corso. La possibilità viene valutata in considerazione del rischio legato alla diffusione del coronavirus nel corso della campagna elettorale in 5.570 municipi del paese. Secondo Maia, la maggior parte deputati è favorevole al rinvio, a condizione che i termini degli attuali sindaci e consiglieri non vengano prorogati. Nel caso le elezioni venissero semplicemente rinviate a dicembre, non ci sarebbe necessità di prorogare i mandati attualmente in corso. Nel caso invece ci fosse la necessità di rinviare le elezioni al 2021 o addirittura al 2022, accorpando le elezioni municipali a quelle presidenziali e statali, potrebbe essere necessario un intervento legislativo per estendere i mandati oltre l'attuale mandato. L'unico precedente di estensione dei mandati si ebbe durante il periodo della dittatura militare (1964-1985), quando un emendamento costituzionale prolungò fino al 1982 il mandato di sindaci e consiglieri eletti nel 1976 e che avrebbe dovuto concludersi nel 1980. Maia ha affermato che lavorerà insieme con il presidente del Senato, Davi Alcolumbre, per creare un gruppo di lavoro bicamerale per decidere sulla questione. (Brb)