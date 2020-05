Lombardia: Grimoldi (Lega), scorta a Fontana risultato campagna d'odio di M5s e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del prefetto di Varese di assegnare una scorta al governatore lombardo Attilio Fontana "dopo il montante clima d'odio alimentato dagli estremisti della sinistra, dal partito comunista Carc e dalla campagna diffamatoria di esponenti del Movimento Cinque Stelle e del Pd rappresenta una sconfitta della democrazia e della politica. Anche dei partiti che rappresentano il governo nazionale, responsabili anche loro di aver gettato benzina sul fuoco delle polemiche e delle tensioni, come certi organi di stampa loro vicini", secondo il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier Paolo Grimoldi. "Noi stiamo con Attilio Fontana, come la stragrande maggioranza dei cittadini lombardi: chi lo ha fatto finire nel mirino di estremisti, chi lo ha fatto bersagliare di insulti e minacce, ora faccia una seria riflessione", conclude Grimoldi in una nota. (com)