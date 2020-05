Fase 2: Martella (Pd), Iv non ci indispettisce, sondaggi premiano chi ha spirito di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Editoria Andrea Martella, intervenendo in collegamento a Rainews24 ha dichiarato a proposito delle tensioni nella maggioranza e del voto sulla vicenda Open Arms: "Non vorrei che abbassandosi la tensione sul coronavirus tornasse il chiacchiericcio politico perché l’attenzione deve rimanere sui problemi di fondo che sono la ripresa, quali politiche per la digitalizzazione, l’ambiente e le politiche industriali". Riguardo al voto su Matteo Salvini e Open Arms, ha precisato: "Non credo che il voto metta in discussione la tenuta del governo, vedremo cosa succede in Aula al Senato. Il Pd - ha continuato Martella - ha ribadito ciò che aveva già detto in altre occasioni e cioè che ci sembra giusto andare al processo sulla vicenda Open Arms e sull’intento propagandistico che si è consumato sulla pelle di 150 persone. Poi - ha aggiunto - ho il massimo rispetto sul voto espresso in Giunta e su quello che si registrerà al Senato". (segue) (Rin)