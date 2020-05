Fase 2: Martella (Pd), Iv non ci indispettisce, sondaggi premiano chi ha spirito di collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martella ha dichiarato anche: "Non credo che Italia viva ci stia indisponendo, si tratta di superare una navigazione che sapevamo non facile quando abbiamo inaugurato questo governo e che poi si è complicata con l’emergenza coronavirus ma credo che prevalgano le posizioni ragionevoli di chi lavora per l’Italia. E chi lavora per l’Italia in uno spirito di collaborazione e concordia viene premiato nei sondaggi e sarà premiato anche in futuro nelle elezioni. Andremo avanti su tutti i temi in questo modo". "Faremo ogni sforzo - ha aggiunto Martella in conclusione - per arrivare alla fine della legislatura con questo governo e credo che potremo arrivare al termine della legislatura se riusciremo a ottenere risultati rilanciando a livello nazionale e europeo la modernizzazione del Paese rispondendo ai bisogni e alle aspettative dei cittadini". (Rin)