India-Austria: colloquio telefonico Modi-Van der Bellen, focus su coronavirus

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri un colloquio telefonico col presidente dell’Austria, Alexander Van der Bellen, sui temi della pandemia di coronavirus e della cooperazione post Covid-19. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno concordato sull’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide attuali e si sono confrontati sulle misure prese nei rispettivi paesi per contenere l’impatto sanitario ed economico dell’epidemia. Entrambi hanno auspicato un rafforzamento e una diversificazione delle relazioni bilaterali. Il premier indiano ha indicato alcuni settori che possono offrire delle opportunità: infrastrutture, tecnologie, ricerca e innovazione, piccole e medie imprese. Infine, il capo di Stato austriaco ha espresso solidarietà per le vittime del ciclone Amphan, che ha colpito recentemente parte dell’India.(Inn)