Roma: arrestato spacciatore a Orte e sequestrati 50 grammi di droga

- I carabinieri della stazione di Orte, durante un controllo effettuato all’alba presso il casello autostradale, hanno fermato un individuo sospetto alla guida della sua auto ed hanno deciso di perquisirlo, per poi proseguire le attività di perquisizione nel suo appartamento nel comune di Montefiascone dove sono stati trovati nascosti 0,40 grammi mdma, 0,50 grammi cocaina e 50 grammi di marijuana divisa in dosi, oltre al materiale per il confezionamento; lo spacciatore è quindi stato arrestato dai carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Viterbo.(Rer)