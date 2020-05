Costa d'Avorio: difesa ex premier Soro farà appello alla Corte africana per i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali dell'ex primo ministro e presidente dell'Assemblea nazionale della Costa d’Avorio, Guillaume Soro, faranno appello alla Corte africana per i diritti umani dopo che le autorità di Yamoussoukro non hanno rispettato la sua sentenza che annullava il mandato di arresto internazionale emesso a carico del loro cliente. In dichiarazioni rilanciate da "Rfi", l'avvocato Affoussy Bamba ricorda che il governo ivoriano ha avuto un mese di tempo per conformarsi alla sentenza e sospendere di fatto il mandato d'arresto ai danni di Soro, mentre quest'ultimo è stato condannato lo scorso 28 aprile a vent'anni di carcere. "La data è scaduta, quindi eccoci qui. È necessario costringere lo Stato della Costa d'Avorio ad applicare questa decisione. Presenteremo una relazione alla Corte per accertare efficacemente la non conformità di tutte queste decisioni da parte dello Stato ivoriano", ha dichiarato Bamba. Soro è stato condannato dalla Corte di Giustizia di Abidjan a 20 anni di carcere per appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio di denaro. A carico dell'ex leader della resistenza ivoriana, residente in Francia e che non ha assistito al processo, è stato di conseguenza emesso un ulteriore mandato di arresto internazionale. L'oppositore è stato inoltre condannato a pagare sanzioni per 4,5 miliardi di franchi Cfa (6,8 milioni di euro) oltre che alla confisca della sua casa ed alla privazione dei diritti civili per un periodo di cinque anni. Sulla base dell'esito di questo processo, che si è svolto in assenza dell'imputato e della difesa, a Soro è inoltre fatto divieto di candidarsi - come annunciato - alle elezioni presidenziali di ottobre. (Res)