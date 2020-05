Scuola: approvato emendamento Pd al Senato per abolire voto alle elementari, si torna al giudizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo anno scolastico non ci saranno più i voti per valutare l'apprendimento dei bambini delle elementari ma solo giudizi delle maestre. In un emendamento presentato dai senatori Francesco Verducci, Vanna Iori e Roberto Rampi (Pd), approvato dalla commissione Cultura e istruzione di palazzo Madama, si prevede infatti il ritorno del giudizio alle elementari al posto del voto numerico. "L’emendamento - hanno spiegato gli estensori dell'emendamento - prevede che nella scuola primaria i bambini non possano essere considerati dei numeri. Dare un 4 può essere un macigno pesante da comprendere mentre una valutazione più complessiva prende in considerazione le caratteristiche del bambino". (Rin)