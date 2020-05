Fase 2: Verdi- Ev, lettera a Zingaretti per Green deal mobilità nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inviato una lettera al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti con la proposta di un Green new deal della mobilità nel Lazio". Così, in una nota, gli esponenti di Europa verde Francesco Alemanni e Filiberto Zaratti e i co-portavoce del Lazio, Nando Bonessio e Laura Russo. "Il paese e la regione non possono permettersi di ripartire dal cemento: per coerenza con le aspirazioni green espresse da Zingaretti, è arrivato il momento di scegliere la sostenibilità. Nel programma della Regione, – proseguono, – l’84 per cento delle risorse è destinato a nuove autostrade: come Europa verde, riteniamo che i tempi siano maturi per un ribaltamento del solito schema, portando a destinare il 60 per cento delle risorse al trasporto su ferro e il restante alla manutenzione e messa in sicurezza di strade urbane e grandi arterie regionali già esistenti. È per noi fondamentale elaborare un piano strategico per il trasporto su ferro e per favorire la mobilità sostenibile, soprattutto elettrica – concludono Alemanni, Zaratti, Bonessio e Russo – pur non dimenticando la necessità di procedere alla verifica dei viadotti e delle gallerie e intervenire per il ripristino dei fondi carrabili spesso ridotti a veri percorsi bellici, come nel caso della Ss 148 Pontina". (Com)