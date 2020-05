Coronavirus: Baffi (IV), Regione Lombardia non si dimentichi dei medici impegnati contro il covid 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi ho depositato una interpellanza con risposta scritta all'assessore al Welfare, per sollecitarlo a porre attenzione ai tanti medici specializzandi che in questi mesi difficili hanno dato un importantissimo contributo al contrasto al Covid-19, e che potrebbero correre il rischio di venire esclusi dalle premialità economiche previste dalla Legge regionale 9/2020. Non possiamo infatti dimenticarci che è stato solo grazie alla partecipazione e al grande contributo, fatto di turni di lavoro pesanti e straordinari spesso non accompagnati da adeguati riposi, di tutti gli operatori sanitari, medici specializzandi compresi, che si è riusciti a riorganizzare l'assetto di interi ospedali, in grado così di accogliere, in nuovi reparti, l'ingente carico di pazienti affetti da Covid-19."Lo afferma in una nota Patrizia Baffi, Consigliere Regionale di Italia Viva spiegando di aver deciso “di schierarmi dalla parte dei 1600 medici specializzandi della Lombardia, che hanno voluto farsi sentire dai vertici della Regione con una lettera con la quale chiedono, giustamente, di vedersi riconoscere il loro impegno e lavoro durante la pandemia di coronavirus e di estendere anche a loro il riconoscimento economico previsto per tutti gli operatori sanitari, i cui criteri e le cui modalità saranno presto definiti mediante un accordo integrativo regionale". (segue) (Com)