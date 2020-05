Unindustria: Paolo Marini eletto presidente della sezione meccatronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Marini, general manager di Icapgroup, è il nuovo presidente della sezione Meccatronica di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024. La sezione raggruppa l’insieme dei settori: metalmeccanica, metallurgica, costruzione macchinari, elettronica ed elettrotecnica ed associa 146 imprese per 17.616 dipendenti. "La Meccatronica riveste in tutti i paesi industriali un ruolo fondamentale – dichiara Paolo Marini, presidente della sezione Meccatronica di Unindustria - sia dal punto di vista quantitativo (in termini di occupazione, valore aggiunto e scambi internazionali) sia per il ruolo strategico che assolve: produce, infatti, la totalità dei beni d’investimento in macchine e attrezzature, attraverso i quali trasmette l’innovazione tecnologica a tutti i rami dell’industria e contribuisce in modo determinante alla crescita di un paese e al mantenimento dei livelli di competitività dell’intero comparto industriale. È quindi un segnale importante, quello dato da Unindustria con la creazione di una sezione specifica, che tenda a valorizzare questo importante asset strategico del nostro Paese, con l’obiettivo di far comprendere le potenzialità del settore nel Lazio accompagnando le aziende appartenenti verso un percorso di visibilità e di crescita. La nuova sezione sarà in grado di rappresentare tutto il mondo manifatturiero e della meccanica del futuro, avendo particolare attenzione agli ambiti interessati alle produzioni soggette al fattore innovazione tecnologica, alla competizione dei mercati, alle problematiche di filiera". (segue) (Com)