Svezia: compagnia H&M prevede di richiamare 2.500 dipendenti in congedo a luglio

- La compagnia svedese del settore dell’abbigliamento H&M prevede di far tornare a lavoro i 2.500 dipendenti del quartier generale di Stoccolma a partire da luglio. Lo ha annunciato oggi la stessa H&M, la seconda azienda al mondo nel settore. I dipendenti, finora rimasti in congedo per l’emergenza coronavirus, dovrebbero tornare a lavoro a luglio, come spiegato da un portavoce della compagnia svedese. Le azioni di H&M sono cresciute del 4 per cento questa mattina alla Borsa di Stoccolma. Nel frattempo, 1.500 negozi dell’azienda a livello globale restano chiusi, su cinquemila totali. (Sts)