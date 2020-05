Lombardia: Fontana, confermo scorta, decisione delle autorità competenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni quotidiani oggi scrivono che mi è stata assegnata la scorta. Confermo la notizia e sottolineo che non si tratta di una richiesta, ma di una decisione posta in essere dalle autorità competenti. Per me non cambia nulla, il mio lavoro prosegue con la stessa determinazione di sempre. Per il bene dei lombardi e della Lombardia". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, confermando la notizia della scorta assegnatagli dalla Prefettura di Varese dopo gli insulti e le minacce ricevute. (Rem)