Fase 2: Nomisma, 410mila ricoveri per interventi chirurgici da riprogrammare

- Saranno 410.000 i ricoveri per interventi chirurgici da riprogrammare post emergenza. È la stima elaborata da Nomisma all'interno dell'analisi "Riprogrammazione degli interventi chirurgici, liste d'attesa e mobilità sanitaria: il Covid spingerà gli italiani a curarsi vicino a casa?”. Ogni anno - spiega il comunicato stampa di Nomisma - sono infatti circa 750.000 i cittadini che affidano le proprie cure ospedaliere a strutture di regioni diverse da quella di residenza. Di questi, oltre il 90 per cento si sposta per ricoveri acuti in regime ordinario (69 per cento) e in regime diurno (23 per cento). I saldi di mobilità e i dati sulla compensazione economica fra Regioni identificano la Lombardia e l'Emilia Romagna come le due regioni maggiormente attrattive; al lato opposto della classifica, invece, Campania e Calabria, a conferma dello storico fenomeno delle "fughe" da Sud verso Nord. Tutto questo però ha avuto un blocco a febbraio 2020 con lo scoppio dell'emergenza Covid. Nomisma ha stimato come, nel periodo di sospensione dei ricoveri differibili e non urgenti, siano stati rimandati il 75 per cento dei ricoveri per interventi chirurgici in regime ordinario (tralasciando i day hospital), con quote più o meno elevate a seconda delle categorie diagnostiche. Da questo conteggio sono esclusi i ricoveri con diagnosi di tipo oncologico. In termini assoluti, considerando un blocco totale della attività programmate pari a due mesi e a un periodo di ugual durata per la piena ripresa degli interventi, questo si tradurrà in circa 410mila ricoveri per interventi chirurgici da riprogrammare. (segue) (com)