Fase 2: Nomisma, 410mila ricoveri per interventi chirurgici da riprogrammare (2)

- Le quote di interventi rimandati variano sensibilmente a seconda della categoria diagnostica: le stime passano dal 56 per cento dei ricoveri per interventi legati a malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio alla quasi totalità dei ricoveri per patologie afferenti all'otorinolaringoiatria e al sistema endocrino, nutrizionale e metabolico. Un terzo degli interventi da riprogrammare riguarda l'area ortopedica, dove si valuta saranno 135mila i ricoveri per interventi chirurgici rimandati per l'interruzione e, alla ripresa, il rallentamento del servizio. Il blocco degli interventi chirurgici non urgenti avrà naturalmente un significativo impatto sulle liste di attesa: per un intervento programmato di bypass coronarico o di angioplastica coronarica, dove l'attesa media nazionale si aggira intorno ai 20/25 giorni, le attese potranno raggiungere i quattro mesi, mentre per un impianto di protesi d'anca i tempi di attesa potranno raddoppiare superando i sei mesi", dichiarano Maria Cristina Perrelli Branca e Paola Piccioni, analiste di Nomisma. Le strutture ospedaliere stanno ripianificando le agende, organizzando il recupero degli interventi rimandati e la programmazione di quelli futuri. Tuttavia, si tratterà di una ripresa graduale, contingentata e prudente, su cui anche i servizi sanitari più efficienti e attrattivi, travolti più degli altri dalla pandemia, non riescono ancora a offrire certezze sui tempi di riconquista del pieno regime. (segue) (com)