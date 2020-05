Fase 2: Nomisma, 410mila ricoveri per interventi chirurgici da riprogrammare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto ciò secondo le analiste rallenterà la mobilità sanitaria di breve/medio periodo. “È presumibile che ciò accada - spiegano Perrelli Branca e Piccioni - anche in considerazione di altri fattori, quali il persistente timore del contagio, accentuato nel caso di condizioni di salute precarie, e le attuali criticità legate agli spostamenti (prime fra tutti la disponibilità e i costi dei biglietti aerei)”. È auspicabile che tutti coloro che necessitano di prestazioni non disponibili all'interno dei propri confini regionali, continuino a rivolgersi altrove senza apprensione. Per tutti gli altri potenziali "migranti sanitari" si possono ipotizzare due scenari: il primo, basato (compatibilmente con l'urgenza e la gravità dei propri bisogni) sulla scelta di "rimandare" la partenza. Il secondo, basato sulla scelta di "restare", perché questa volta gli ostacoli legati al "fuori" superano la sfiducia che si nutre verso il "dentro". “Perché quest'ultimo caso si verifichi - conclude Nomisma - l’approccio e l'atteggiamento dei servizi sanitari delle regioni storicamente di fuga saranno determinanti. Riusciranno a sfruttare il vantaggio di aver vissuto un'emergenza più controllata, per riprendere rapidamente e a pieno regime le attività fino ad ora sospese? Il territorio valorizzerà la contingenza per potenziare l'informazione e la comunicazione sui punti di forza delle strutture ospedaliere di prossimità? Le strutture saranno in grado di gestire con efficienza ed efficacia l'eventuale aumento di domanda?” (com)