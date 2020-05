Russia: aeroporto Vnukovo avvia rimozione restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto moscovita di Vnukovo ha iniziato le procedure di revoca graduale delle restrizioni imposte in seguito alla diffusione del contagio da coronavirus. Lo ha annunciato il servizio stampa dell'aeroporto russo. "L'aeroporto internazionale di Vnukovo, in collaborazione con le agenzie governative, sta implementando una serie di misure volte a eliminare gradualmente le restrizioni antiepidemiche, introdotte nella lotta contro la diffusione del coronavirus", si afferma nel rapporto. Il ritorno alla normale modalità di funzionamento dello scalo avverrà in tre fasi, in conformità con le raccomandazioni metodologiche dell'Agenzia federale dei trasporti aerei della Federazione Russa. Al fine di prevenire la diffusione del Covid-19. Vnukovo continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri. (Rum)