Ue: Eurostat, nel 2019 hanno lavorato nei servizi pubblica utilità 4,6 milioni di persone

- Nel 2019, erano 4,6 milioni le persone di età pari o superiore a 15 anni impiegate nel settore dei servizi di pubblica utilità nell'Unione europea, pari al 2,3 per cento di tutte le persone occupate. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue, che ha spiegato che il settore dei servizi di pubblica utilità comprende fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata (31 per cento dell'occupazione nel settore), attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (22 per cento), telecomunicazioni (19 per cento), vendita al dettaglio di carburanti (10 per cento), raccolta, trattamento e fornitura di acqua (9 per cento), produzione di prodotti petroliferi raffinati (4 per cento), fognature (3 per cento), nonché attività di bonifica e altri servizi di gestione dei rifiuti (1 per cento), estrazione di petrolio greggio e gas naturale (1 per cento) e attività di sostegno per l'estrazione di petrolio e gas naturale (1 per cento). Il settore dei servizi di pubblica utilità, ha spiegato Eurostat, è fondamentale per mantenere attiva la società, anche nel mezzo della crisi del coronavirus e continua a fornire ospedali, case, fabbriche e altri edifici con elettricità, gas e acqua; mantiene le fogne in funzione durante il periodo di quarantena in casa delle persone; rende possibile il lavoro e la scuola da casa; fornisce carburante per il trasporto di forniture mediche, cibo e altri beni essenziali durante questo periodo. (segue) (Beb)