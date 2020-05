Ue: Eurostat, nel 2019 hanno lavorato nei servizi pubblica utilità 4,6 milioni di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dei servizi pubblici lavorano in maggioranza uomini: nel 2019, quasi tre quarti (73 per cento) dei lavoratori del settore erano uomini. La maggior parte dei lavoratori impiegati in questo settore nell'Ue aveva un'età compresa tra 35 e 49 anni (40 per cento), mentre uno su tre (33 per cento) aveva un'età pari o superiore a 50 anni. Solo un quarto (27 per cento) dei lavoratori del settore aveva un'età compresa tra 15 e 34 anni. La Croazia ha registrato la più alta percentuale di lavoratori nel 2019, con il 4,8 per cento delle persone occupate di età superiore a 15 anni che lavorano nel settore dei servizi di pubblica utilità. Questo settore ha impiegato molte persone anche in Bulgaria (3,8 per cento dell'occupazione totale) e in Romania (3,7 per cento), nonché in Grecia (3,4 per cento) e Polonia (3,2 per cento). Al contrario, solo l'1,4 per cento delle persone occupate nei Paesi Bassi nel 2019 ha lavorato nel settore dei servizi di pubblica utilità, con quote basse registrate anche in Danimarca e Austria (entrambe l'1,7 per cento) e in Germania, Finlandia e Svezia (tutte l'1,8 per cento). (segue) (Beb)