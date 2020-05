Ue: Eurostat, nel 2019 hanno lavorato nei servizi pubblica utilità 4,6 milioni di persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione nel settore dei servizi pubblici ha rappresentato il 5,8 per cento dell'occupazione totale nella regione greca della Macedonia occidentale nel 2019, e questa rappresenta la più alta tra le regioni dell'Ue. A seguire, la regione sud-ovest di Oltenia in Romania con il 5,6 per cento dell'occupazione totale, la regione nord-ovest in Bulgaria con il 5,4 per cento e la Croazia continentale con il 5 per cento. Al contrario, solo l'1 per cento delle persone occupate lavorava nel settore dei servizi di pubblica utilità nella regione dell'Alta Austria, seguita da vicino da Giessen in Germania e dal Brabante Settentrionale e dal Limburgo nei Paesi Bassi, dove la percentuale di lavoratori nelle utility era pari all'1,1 per cento di occupazione totale nel 2019. (Beb)