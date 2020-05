Scuola: il ministro Azzolina sotto scorta dopo le minacce ricevute sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tre giorni il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è scortata dalla Guardia di Finanza in seguito alle minacce che le sono state rivolte in questo periodo anche sui social. Da alcuni giorni, infatti, la titolare del dicastero era oggetto di minacce e insulti sessisti sui social. Anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è da alcuni giorni sotto tutela dopo aver ricevuto minacce in riferimento alla destinazione dei fondi pubblici per l'emergenza coronavirus. (Rin)