Fase 2: De Chirico (FI), ordinanza Sala confusionaria, milanesi chiedono chiarezza

- "L'ordinanza del sindaco che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto è scritta davvero male". Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. "Sala apponendo la sua firma ammette consapevolmente di non riuscire a garantire il controllo del territorio con la Polizia Locale. Fa piombare Milano in una sorta di regime afgano dove i talebani pongono divieti oscurantisti. Con la sua ordinanza Sala condanna a morte centinaia di piccole attività che non hanno gli spazi sufficienti per accogliere decine di avventori, nemmeno quando si potranno allargare all'esterno grazie alla delibera sul Cosap gratuito", osserva De Chirico. "Inoltre - aggiunge - con la generica dicitura 'vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto' non si capisce se una pizzeria può vendere birre da asporto in aggiunta a una capricciosa e due margherite. Come non chiarisce affatto se un'enoteca può continuare a vendere bottiglie a chi, uscito dall'ufficio, vuole comprare un pinot grigio da stappare in tranquillità a casa con i propri cari. A meno che, si legge nell'ordinanza, lo stesso non vada a fare la spesa in un centro commerciale". "E poi - conclude l'azzurro - non si capisce perché si vieta di bere una birra all'ombra della Madonnina, ma non si proibisce di mangiare un gelato fuori da una delle tante gelaterie che in questi giorni di caldo viene presa letteralmente d'assalto o di mangiare un sandwich in una delle paninoteche di tendenza. Non si capisce cosa abbia spinto Sala a firmare un obbrobrio del genere, i soliti malpensanti penseranno a qualche spritz di troppo".(com)