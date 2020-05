India: Fitch prevede contrazione economia del cinque per cento nell’anno fiscale in corso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato osservato, inoltre, che il nuovo stimolo fiscale è “costituito da garanzie governative sui prestiti, da estensioni di credito che saranno guidate dalle banche e da modifiche normative”. Per questo è da prevedere un impatto effettivo inferiore a quanto sostiene il governo. “Le garanzie sui prestiti sono state escluse in quanto non avranno un impatto fiscale immediato e dipenderanno da altri fattori come la domanda di prestiti e la propensione delle banche a prestare”, si legge nella nota. Per Fitch Solutions solo sei misure possono essere considerate stimoli fiscali con impatto a breve termine: il sostegno al fondo previdenziale, i tagli temporanei delle tasse, l’aggiornamento delle infrastrutture agricole, l’assistenza alimentare per i lavoratori migranti, i fondi per la salvaguardia dell’occupazione rurale e il fondo di emergenza delle attività post raccolto. (segue) (Inn)